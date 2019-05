Pirna

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in zwei Firmen an der Pratzschwitzer Straße in Pirna eingedrungen.

Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zu einer Gartenbaufirma, in dem sie das Vorhängeschloss am Zugangstor zerschnitten. Um in das zweite Gelände zu gelangen, schraubten sie einen Teil eines Metallzaunes zu der Nachbarfirma ab. Von beiden Geländen entwendeten sie eine Wasserpumpe, eine leere Mülltonne sowie 500 Kilogramm Bronzespäne. Mit rund 2.000 Euro wurde der Wert des Diebesgutes beziffert. Der Sachschaden beläuft sich außerdem auf rund 500 Euro.

Von Jennifer Georgi