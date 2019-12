Pirna

Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in das Tierheim in Pirna-Krietzschwitz eingestiegen. Sie verschafften sich Zugang über ein Fenster und durchsuchten mehrere Räume.

Dabei öffneten die Täter gewaltsam mehrere Schränke. Der angerichtete Schaden liegt bei rund 500 Euro, teilte die Polizei mit. Gestohlen wurde aber offenbar nichts.

Von fkä