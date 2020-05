Frankenberg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 am Sonntagabend ist der Fahrer eines Mazda Cabriolets ums Leben gekommen.

Der 36-Jährige war von Dresden in Richtung Chemnitz unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam..Ungebremst krachte das Fahrzeug durch einen Wildzaun in ein Waldgrundstück und prallte gegen einen Baum. Als Polizei und Rettungsdienst am Unfallort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zwei von drei fahrbahnen der A4 in Richtung Chemnitz waren in der Folge für mehr als vier Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von kcu