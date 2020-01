Pirna

Am Amtsgericht Pirna ist am Freitag ein 42-Jähriger in einem beschleunigten Verfahren zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Der Mann aus Serbien war in der Nacht zum Freitag auf dem Parkplatz „Am Heideholz“ an der A 17 bei Bad Gottleuba-Berggießhübel festgenommen worden.

Er hätte nicht ins Bundesgebiet einreisen dürfen, weil gegen ihn eine Einreisesperre bis zum 21. Oktober 2022 bestand. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, war der Verurteilte am 22. Oktober 2019 bereits einmal abgeschoben worden. Der 42-Jährige sei in der Vergangenheit bereits mehrfach und einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Von fkä