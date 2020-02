Arnsdorf

Was war denn das für eine Aktion? Einbrecher haben in Arnsdorf in der Bahnhofstraße die Kellerfenster eines noch im Bau befindlichen Wohnhauses eingeschlagen und sind in das Gebäude geklettert. Doch dann stahlen sie nicht etwa Baumaterial oder Werkzeuge. Nein, die Einbrecher warfen mehrere Eier gegen die Wände. Der Eigentümer errechnete einen Schaden von 200 Euro durch die Eierwürfe. Die Kriminalpolizei fahndet nach den Werfern.

Von tbh