Pirna

Im ehemaligen Kittwerk in Pirna Alt-Rottwerndorf ist erneut ein Brand ausgebrochen. Es brannte im selben Werksgebäude des einstmaligen VEB Vereinigte Klebstoffwerke wie zum größten Brand am 15. September 2012. Dieses Mal geriet nicht der Dachstuhl, sondern Unrat sowie ein Holzbalken im Erdgeschoss in Flammen.

Ein junger Mann, der unweit an einer Bushaltestelle wartete, bemerkte kurz nach 20 Uhr Rauch, der aus dem Erdgeschoss des Gebäudes drang. Er verständigte die Feuerwehr, welche mit insgesamt 40 Kameraden aus Pirna, der Altstadt und Copitz anrückte.

Während der Löscharbeiten wurde die Straße Alt-Rottwerndorf in Höhe des ehemaligen Kittwerkes voll gesperrt. Nach gut einer Stunde konnten die Löscharbeiten erfolgreich abgeschlossen und die Straße wieder freigegeben werden. Zu Schaden kam niemand.

Derzeit ermittelt die Polizei zur Brandursache. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. In dem seit Jahren leer stehenden Werk brannte es bereits mehrfach. Den größten Brand gab es am 15. September 2012 gegen 1 Uhr, als der Dachstuhl eines ungenutzten Werkgebäudes in Flammen aufging.

Von ps