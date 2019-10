Pirna

Die Polizei Pirna hat am Dienstag den Fahrer eines E-Scooter und die Fahrerin eines Hoverboards – ein zweirädriges Elektrogefährt ähnlich einem Skateboard – aus dem Verkehr gezogen. Beide konnten nicht die notwendigen Papiere für den Betrieb vorlegen.

Den 26-jährigen Rollerfahrer erwischte es am Nachmittag auf dem Fußweg des Schlossbergs. Dort hätte er nicht fahren dürfen. Außerdem war sein E-Scooter nicht versichert und hatte keine gültige Betriebserlaubnis.

Die erst 15 Jahre alte Hoverboard-Fahrerin stellte die Polizei am Abend auf der Einsteinstraße. Das Fahrzeug war ebenfalls weder zugelassen noch versichert. Außerdem hatte die Jugendliche keinen passenden Führerschein vorzuweisen. Laut ADAC ist die rechtliche Lage, welche Fahrerlaubnis nötig ist, nicht ganz eindeutig. So könnten die Boards unter die Kraftrad-Klassen AM, A1, A2, A, aber auch unter die Pkw-Klasse B fallen.

Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihnen werden Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der 15-Jährigen auch Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.

Von fkä