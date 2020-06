Tharandt

Am 30. Mai war ein 63-Jähriger mit seinem E-Bike zwischen Kleinopitz und Fördergersdorf umgekippt und einen Abhang hinunter gestürzt. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er am Freitag in einem Krankenhaus verstarb.

Wie Polizei mitteilte, hatte der Mann am Straßenrand auf Mitfahrer gewartet. Der Sturz ereignete sich beim Losfahren.

Von fkä