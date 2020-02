Sebnitz

In Sebnitz haben zwei Männer am Donnerstag mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Rosenstraße. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen tschechischen Staatsbürger und einen 39-jährigen Deutschen. Ermittelt wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von DNN