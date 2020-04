Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Ein 28-jähriger Autofahrer hat am Samstag in Wilschdorf in der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach ein Kind angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer bog gegen 18 Uhr von der Alten Hauptstraße in ein Grundstück ab und rangierte dort auf dem Hof. Dabei erfasste er ein sechsjähriges Mädchen, das links vor dem Renault Clio stand.

Das Kind kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei stellte bei dem Clio-Fahrer Alkoholgeruch fest und maß 0,96 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen. Ein Kriseninterventionsteam betreute vor Ort und in der Klinik die Angehörigen des Mädchens.

Von M.F.