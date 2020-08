Dürrhennersdorf

Ungewöhnliche Beute haben Diebe bereits in der Nacht zu Mittwoch auf dem Gelände eines Agrarbetriebes an der Bahnhofstraße in Dürrhennersdorf gemacht. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, hatten es die Langfinger nicht nur auf mehrere Werkzeuge abgesehen, sie stahlen auch ein drei Wochen altes Kalb. Den Schaden geben die Beamten mit 1500 Euro an. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Von DNN