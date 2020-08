Dubiose Spendensammler in Pirna unterwegs

Pirna

Verdächtige Spendensammler haben am Montagnachmittag im Pirnaer Stadtteil Sonnenstein mehrere Menschen betrogen.

Die Männer sprachen in Einkaufsmärkten Kunden an und gaben vor, Unterschriften sowie Bargeld für den Bau eines internationalen Zentrums für Kinder mit Behinderungen zu sammeln. In zwei Fällen waren sie erfolgreich, erhielten einmal 20 Euro und einmal 50 Euro. Unter dem Vorwand, das Geld wechseln zu wollen, suchten sie das Weite.

Die Betrogenen ließen sie mit der Spendenliste zurück. Die Polizei warnt nun vor der Masche.

Von ffo