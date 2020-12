Pirna

Bei einer Anzeigenaufnahme stießen Polizisten am Sonntag in Pirna auf mehrere Drogenverstecke. In einem Keller fanden die Beamten einen Rucksack mit mehreren Tüten mit Cannabis. Bei einer angeordneten Durchsuchung der zum Keller gehörigen Wohnungen stellten Polizisten weitere Tüten mit Cannabis und Amphetaminen sicher. Sie fanden auch Gegenstände, die auf einen Handel hindeuten. Ein 16-Jähriger muss sich nun wegen Drogenbesitz und -handel verantworten.

Anwohner von zwei Mehrfamilienhäuser an der Julius-Fučík-Straße hatten zuvor Anzeige erstattet, weil in mehreren Mieterkellern eingebrochen worden war. Die Täter stahlen unter anderem ein Fahrrad, Werkzeugmaschinen und Lebensmittel. Das Diebesgut ist rund 860 Euro wert.

Von SL