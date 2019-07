Pirna

Am Mittwoch haben Polizeibeamte zwei Drogenkuriere verhaftet, die am Dienstag im Beisein einer Frau auf frischer Tat ertappt worden waren.

Im Laufe des Mittwochs ordnete nunmehr ein Richter nach Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz die Untersuchungshaft der beiden Beschuldigten an. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von PS