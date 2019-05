Kamenz

Beamte des Polizeireviers Kamenz haben am Dienstagvormittag einen Audi an der Arndtstraße in gestoppt und dessen Fahrer kontrolliert. Ein Drogentest bei dem 43-Jährigen deutete auf die Einnahme von (Meth-)Amphetaminen und Opiaten hin. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, zogen den Führerschein ein und ordneten eine Blutentnahme an. Den Drogenfahrer erwartet nun eine Anzeige aufgrund wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Von kcu