Freital

Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen mutmaßlichen 18-jährigen Drogenhändler festgenommen, nachdem dieser im Zuge der Aufnahme eines Verkehrsunfalles eine Tasche im Gebüsch verschwinden ließ.

Vorausgegangen war eine Kollsion an der Kreuzung Wilsdruffer Straße/Oppelstraße. Der 18-Jährige fuhr mit seinem Wagen von der Oppelstraße nach links auf die Wilsdruffer Straße und stieß dabei mit dem Auto einer 46-Jährigen zusammen. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme berichtete ein Zeuge, dass der Verursacher direkt nach dem Unfall, eine Tasche in einem nahen Gebüsch versteckt hatte. Polizeibeamte fanden in der Tasche fast 200 Gramm Cannabis und eine geringe Menge Crystal. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der junge Deutsche unter der Einwirkung von Cannabis gefahren war.

Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Beamten ermitteln gegen den jungen Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von mb