Freital

An der Dresdner Straße in Freital ist in der Nacht zu Montag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer entzündete sich gegen 1 Uhr in einem Gewerbegebäude im Proberaum einer Band. Die Feuerwehr rückte zum Löscheinsatz an und konnte die Flammen zügig löschen.

Am Equipment der Musiker entstand dennoch erheblicher Schaden. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. Verletzte gab es nicht.

Von halk