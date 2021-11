Dresden

Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Karl-Heinz S. aus Riesa.

Der 70-Jährige wurde zum letzten Mal am Mittwochabend in seiner Wohnung in Riesa gesehen. Danach war er mit einem schwarzen Volvo unterwegs und wollte im Bereich Peritz/Skäßchen einen Einkauf erledigen. Mögliche Aufenthaltsorte hat die Polizei zwischenzeitlich geprüft, jedoch ohne Erfolg. Der Mann benötigt Medikamente.

Karl-Heinz S. ist 1,70 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Der Vermisste hat weißes Haar und einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einer beigen Jacke, einem blauen Pullover und schwarzen Turnschuhen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen können.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

