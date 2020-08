Dresden

Am Dienstag ist es gegen 10.30 Uhr auf der BAB 4 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen den Abfahrten Siebenlehn und Berbersdorf hatte der Fahrer eines Toyota Auris die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto schleuderte in den Straßengraben und blieb am Wildzaun stehen.

Offenbar hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme. Seine Beifahrerin soll nach ersten Erkenntnissen noch Schlimmeres durch ihr Eingreifen verhindert haben. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungshubschrauber „Christoph 38“ brachte den Notarzt an die Unfallstelle, zu der auch die Freiwillige Feuerwehr Nossen ausrückte. Die Autobahn war in Richtung Chemnitz zeitweise gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von rh