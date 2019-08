Coswig

Während ein 70-Jähriger im Krankenhaus behandelt wurde, sind dreiste Diebe am Freitag in seine Dachgeschosswohnung an der Straße Am Ameisenhügel eingebrochen. Dazu hebelten sie die Wohnungstür auf, durchsuchten sämtliche Behältnisse und entwendeten eine EC-Karte, eine AOK-Versicherungskarte sowie einen Personalausweis.

Zudem verschafften sie sich Zutritt zum Keller des Seniors und stahlen eine unbekannte Menge alkoholischer Getränke. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Von DNN