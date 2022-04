Drei Verletzte nach versuchter Unkrautvernichtung in Pirnaer Garten

Pirna

Beim Versuch, Unkraut zu beseitigen, ist am Samstagmittag in einem Kleingarten am Söbrigener Weg ein Brand ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge war der 71-jährige Gartenbesitzer dem wuchernden Grün mit einem Gasbrenner zu Leibe gerückt. Dabei fing eine Koniferenhecke Feuer. Ein Gartennachbar eilte herbei, um beim Löschen zu helfen.

Echter Einsatz statt Übung

Die Feuerwehr traf nur Sekunden nach dem Notruf ein. Die Kameraden fuhren gerade an der Gartensparte vorbei, um auf dem nahegelegenen Segelflugplatz eine Übung zu absolvieren. „Als wir das Feuer gesehen haben, haben wir natürlich gleich gehandelt und den Einsatz übernommen“, berichtete Ortswehrleiter Mario Reimann. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen und sorgten dafür, dass sie nicht auf die Laube übergriffen.

Der 57 Jahre alte Gartennachbar wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Dresdner Uniklinikum gebracht. Der Gartenbesitzer und seine 61 Jahre alte Lebensgefährtin kamen vorsichtshalber zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Die Rettungsübung auf dem Flugplatz werden die Feuerwehrleute nachholen. Dabei soll geprobt werden, wie man Verunglückte aus Ultraleichtflugzeugen birgt.

Von ttr/df