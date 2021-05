Drei Verletzte nach Unfall in Riesa

Riesa

Am Dienstagnachmittag sind drei Menschen bei einem Unfall auf der Lauchhammerstraße verletzt worden.

Ein Opel (Fahrer 60), ein Skoda (Fahrer 42) sowie ein Renault (Fahrer 57) fuhren hintereinander in Richtung Stadtzentrum, heißt es in der Polizeimeldung. Der 60-Jährige wollte links abbiegen und hielt wegen des Gegenverkehrs an. Der 42-Jährige hielt mit dem Skoda dahinter.

Der 57-Jährige fuhr mit dem Renault auf den Skoda und schob diesen auf den Opel. Dabei verletzte er sich schwer. Der Fahrer des Opel und des Skoda wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro.

Von tik