Drei Transporter in Nossen aufgebrochen

Nossen

Unbekannte sind am Wochenende in drei Kleintransporter in Nossen eingebrochen.

Laut Polizeiangaben schlugen die Täter auf der Eichholzgasse die Scheibe eines VW Crafter ein und stahlen elektrische Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1 800 Euro. Der Sachschaden wurde mit etwa 400 angegeben.

Auf der Freiberger Straße brachen die Täter in einem Mercedes Vito einen. Auch hier zerschlugen sie die Scheibe und stahlen Elektrowerkzeuge. Bei einem Mercedes Sprinter auf der Siebenlehner Straße hebelten die Unbekannten die Scheibe auf und stahlen Werkzeug sowie ein Radio. In beiden Fällen können noch keine Angaben zum Sach- und Diebstahlschaden gemacht werden.

Von tik