Pirna

In Pirna ist es an der Bergstraße zu einem Unfall gekommen, in den drei Pkws involviert waren.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Renault Captur von der B 172 kommend die Bergstraße stadteinwärts. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Škoda einer Frau zusammen und krachte später in einen abgeparkten blauen VW Tiguan. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Die Bergstraße wurde bis gegen 10:30 Uhr voll gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Skoda und der Renault wurden abgeschleppt.

Von Marko Förster