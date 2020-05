Drei Pkw in Unfall an der Sachsenbrücke verwickelt

Dresden

Am Montagnachmittag ist es in Pirna auf der B 172 unweit der Sachsenbrücke zu einem Unfall gekommen. Eine 18-jährige Ford-Fahrerin war auf der Dresdner Straße in Richtung Heidenau unterwegs. An der Ampelkreuzung Gebrüder-Lein-Straße stieß sie mit zwei Pkw, einem Opel Astra und einem Renault Kadjar, zusammen. Der Opel-Fahrer wollte von der Gebrüder-Lein-Straße auf die B172 in Richtung Pirna fahren, der Renault-Fahrer die Bundesstraße überqueren, um auf die Sachsenbrücke aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Laut ersten Erkenntnissen und Aussagen seien der 53-jährige Opel - und der 66-jährige Renaultfahrer bei „Grün“ losgefahren.

Die Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ihr Beifahrer und die anderen Fahrzeugführer kamen augenscheinlich mit dem Schrecken davon.

Die Beamten vom Verkehrsunfalldienst Pirna nahmen den Unfall auf. Ebenso vor Ort waren drei Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung der Technischen Universität Dresden.

Da die Kreuzung und mehrere Fahrspuren blockiert waren kam es bis gegen 15:45 Uhr zu Staus und Behinderungen rings um die Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 10.000 Euro. Die Polizeibeamten ermitteln zur Unfallursache.

Von mf