Bad Gottleuba

Am Montagmorgen hat es auf der A17 zwischen Bad Gottleuba und Bahretal in Richtung Dresden dreifach gekracht. Nach ersten Erkenntnissen war ein 18-Jähriger in einem Audi Richtung Pirna unterwegs. Als ein 54-jährige Fahrer eines Chrysler Voyager einen vor ihm fahrenden LKW Sattelzug Scania links überholen wollte, krachte der 18-Jährige in das Heck des Chryslers. Danach streifte der Wagen ebenfalls die Lkw-Zugmaschine, bevor er in die Leitplanke am Strandstreifen donnerte und dort zum Stehen kam. Die beiden anderen Fahrzeuge stoppten auf dem Strandstreifen.

Die drei Insassen der Pkws, darunter die Beifahrerin des Audis, mussten vor Ort durch Mitarbeiter des DRK Rettungsdienstes ambulant behandelt werden. Die Feuerwehren von Börnersdorf und Bad Gottleuba wurden alarmiert und rückten mit zwölf Kameraden aus. Vor Ort sicherten sie die Unfallstelle ab, sperrten dazu den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen. Bis zum Mittag kam es auf der A17 zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt inzwischen zum Unfall.

Von mb