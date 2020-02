Pirna

Die Polizei hat am Dienstag drei Männer in Pirna festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Ein 18-jähriger Iraker sowie zwei 23 und 41 Jahre alte Syrer waren im Rahmen von Ermittlungen gegen drei weitere Männer, die in Pirna-Sonnenstein gewerbsmäßig Drogen gehandelt hatten, in den Fokus der Ermittler geraten.

In der Folge durchsuchten die Beamten neun Wohnungen und beschlagnahmten dabei unter anderem neun Mobiltelefone, eine geringe Menge Marihuana, diverse Tabletten sowie Bargeld und einen Elektroschocker. Die Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Von DNN