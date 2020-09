Pirna

Trieb ein Feuerteufel am Sonntagabend sein Unwesen auf dem Sonnenstein in Pirna? Polizei und Feuerwehr wurden gleich zu drei Einsätzen gerufen.

Gegen 19.40 Uhr brannte an der Struppener Straße neben dem Sportplatz die Front eines Lasters. Eine Stunde später qualmte es ebenfalls an der Struppener Straße aus einem Papier-Container. Während der Lkw recht schnell gelöscht war, dauerte der Feuerwehreinsatz am Container bis in die Nacht hinein.

Noch währenddessen wurde gegen 21 Uhr der nächste Brand ganz in der Nähe gemeldet. Am Hausberg war ein Holztor in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt nun zu den Brandursachen.

Von M. Förster