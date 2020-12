Drei Anzeigen wegen übertretenem 15-Kilometer-Radius, eine wegen Waffenbesitz

Erzgebirge

Am Dienstag haben Polizisten aus Pirna gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei Kontrollen zur Einhaltung der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung durchgeführt. Insgesamt kontrollierten sie 27 Fahrzeuge. In drei Fällen wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen den 15-km-Radius gefertigt. Zudem schrieben sie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Vier Fahrer zurück geschickt

Ein 49-Jähriger aus Jessen in Sachsen-Anhalt war mit einem Audi in Richtung Grenze unterwegs. Er hatte ein Messer griffbereit neben dem Fahrersitz liegen. Dieses stellten die Beamten sicher. Ebenfalls aus Sachsen-Anhalt war ein 45-jähriger VW-Fahrer, der in Wolfen wohnhaft ist und keinen triftigen Grund für die Fahrt nach Tschechien hatte. Genauso wenig wie ein 60-jähriger Freitaler, der mit einem BMW unterwegs war.

Anzeige

Alle drei Männer müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung verantworten. Der 49-jährige Deutsche zudem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Vier weitere Autofahrer aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die zum Einkaufen ins Nachbarland fahren wollten, wurden zurückgeschickt.

Von DNN