Dohna

Am Mittwochmorgen kam es in Dohna zu einem Unfall, bei dem zwei Autofahrerinnen verletzt wurden. Eine 41-jährige Golf-Fahrerin wollte aus einer Ausfahrt in Höhe des Autohauses van Kolck auf die Müglitztalstraße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen Toyota Aygo, der in Richtung Heidenau unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten.

Beide Fahrerinnen wurden verletzt – die Toyota-Fahrerin schwer. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei und der Verkehrsunfalldienst Dresden nahmen den Unfall auf. Die Straße war bis kurz nach 10 Uhr halbseitig gesperrt. Der Schaden wurde auf etwa 8000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Von mf