Dohna

Nur beinahe wäre am Dienstag ein Schockanruf erfolgreich gewesen.

Unbekannte riefen bei einer 70-Jährigen an und behaupteten, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in Haft. Diese Haft könne durch eine Kaution in Höhe von 76 000 Euro abgewendet werden.

Die Frau hob Geld ab, wobei sie ein Bankangestellter auf den Betrug aufmerksam machte. Es kam nicht zu einer Geldübergabe.

Von lg