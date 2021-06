Dohna: Schwerer Pkw-Crash mit einem Verletzten

Dohna

Am Mittwochvormittag kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Am Kuxberg, bei dem ein 33-Jähriger verletzt wurde.

Nach ersten Informationen vor Ort fuhr eine 60-Jährige in ihrem Hyundai auf der Staatsstraße 178a in Richtung Pirna. Aus der Nebenstraße Richtung Meusegast kam ein 33-jähriger Skoda-Fahrer, der an der Kreuzung anhielt. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der 33-Jährige mit der Hyundai-Fahrerin zusammen. Dabei wurde der Skoda-Fahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 60-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Kreuzung musste zwischenzeitlich vollgesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10 000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.

Hinweise 0351/ 483 22 33

Von mf