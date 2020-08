Dohna

Bei einem Unfall an der Autobahnauffahrt zur A 17 bei Dohna sind am Montag fünf Personen verletzt worden – darunter zwei Kleinkinder im Alter von ein und drei Jahren. Nach ersten Informationen wollte ein Skoda-Fahrer mit seinem Wagen auf die Autobahn in Richtung Prag auffahren und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. In den Unfall wurde ein weiterer Skoda verwickelt und beschädigt.

Fünf Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfall-Kreuzung musste in beiden Richtungen für rund drei Stunden voll gesperrt werden.

Von mf