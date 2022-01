Dohna

Am Sonntagabend kam es in Dohna zu einem Erdrutsch auf der Müglitztalstraße. Gegen 22.20 Uhr lösten sich mehrere Kubikmeter Gestein und Erde und fielen auf die Straße sowie den dazugehörigen Fußweg. Darauhin wurde die Müglitztalstraße S178 gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten an und räumten die Fahrbahn. Das Gestein auf dem Fußweg wurde mit einer Baustellenabsperrung umstellt.

Von SP