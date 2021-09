Dohma

In Dohma, in der Nähe von Pirna, haben unbekannte Vandalen am Sonntagmittag eine Explosion verursacht. An der Einmündung Lohmengrund/Schindergraben wurde der Sockel eines mobilen Verkehrszeichens gesprengt.

Dabei war die Explosion so stark, dass auch ein in der Nähe parkender BMW von ihr beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro taxiert.

Von SP