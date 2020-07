Döbeln: 19-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Döbeln

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Mittwoch früh in Döbeln auf der B 169 in Höhe der Abfahrt Zschepplitzer Straße. Dabei wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt.

Zwischen Sattelzug und Leitplanke eingeklemmt

Der junge Fahrer (19) eines Pkw Renault war gegen 6.10 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Riesa unterwegs. In Höhe des Abzweigs Zschepplitzer Straße kam er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen entgegenkommenden Lkw MAN (Fahrer: 31). Danach drehte sich der Renault mehrfach und kollidierte frontal mit einem dem MAN folgenden Sattelzug Scania (Fahrer: 52). Im weiteren Verlauf wurde der Renault durch den Sattelzug gegen die Schutzplanke geschoben und zwischen dieser und dem Scania eingeklemmt. Dass sich der Renaultfahrer in einem Überholvorgang befand, wie zunächst vermutet, bestätigte sich bislang nicht.

Anzeige

68 000 Euro Schaden

Der 19-Jährige musste durch die Feuerwehr befreit werden. Kameraden der Döbelner Wehr waren im Einsatz. Der jugendliche Kraftfahrer erlitt schwere Verletzungen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 68 000 Euro. Die Bundesstraße war bis gegen 10.30 Uhr voll gesperrt.

Weitere DNN+ Artikel

Die B169 in Höhe der Abfahrt Zscheppplitzer Straße musste in beide Richtungen gesperrt werden. Quelle: Sven Bartsch

Von HS/obü