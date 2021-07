Doberzeit

In Doberzeit bei Lohmen ist am Dienstagnachmittag ein Auto in Flammen aufgegangen und fast vollständig ausgebrannt.

Der 31-jährige Fahrer stoppte seinen erst wenige Tage zuvor zugelassenen Ford Focus auf der Pirnaer Straße nachdem Rauch aus dem Fahrzeug drang. Mit einem Feuerlöscher versuchte er noch, die Flammen zu ersticken – leider vergeblich. Das Auto brannte fast vollständig aus.

Erst der Feuerwehr gelang es, das Feuer mit Wasser und Schaum zu löschen.Verletzt wurde niemand. Man geht bislang davon aus, dass ein technischer Drefekt den Brand verursachte. Die S164 zwischen Pirna-Copitz und Lohmen war während der Löscharbeiten für fast eine Stunde gesperrt.

Von mf