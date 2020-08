Dippoldiswalde

Am Montagabend ist an der B 170 ein Feld in Flammen aufgegangen. Gegen 17.45 Uhr brach der Brand auf einem abgeernteten Stoppelfeld zwischen Oberhäslich und Dippoldiswalde aus. Die Freiwillige Feuerwehr Dippoldiswalde löschte das Feuer mit mehreren Strahlrohren. Unterstützt wurde die Feuerwehrleute durch die Bauern. Die Bundesstraße musste wegen der Löscharbeiten gesperrt werden.

Von rh