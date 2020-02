Weinböhla

Aus einer Gaststätte an der Hauptstraße in Weinböhla haben Einbrecher einen niedrigen vierstelligen Betrag gestohlen. Laut Polizeiangaben drangen die Diebe zwischen Dienstag 23.30 Uhr und Mittwoch 16.45 Uhr in das Restaurant ein und durchsuchten es. Schließlich ließen sie das Geld aus der Kasse mitgehen. Wie die Täter in die Räume gelangten, ist bislang unklar.

Von ttr