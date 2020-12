Altenberg

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Firma an der Max-Niklas-Straße eingebrochen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Sie rissen einen Tresor aus der Verankerung und entwendeten ihn. Im Tresor befand sich eine derzeit unbekannte Menge Bargeld. Abschließende Angaben zu weiterem Diebesgut und zur Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor.

Von DNN