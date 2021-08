Diebe stehlen Taschen aus Einkaufswagen in Radebeul

Radebeul

Am Mittwoch haben Diebe in Radebeuler Einkaufsmärkten zwei Taschen mit unter anderem Bargeld und persönlichen Dokumenten gestohlen.

Eine bislang unbekannte Frau hat einer 81-Jährigen die Handtasche in einem Markt an der Meißner Straße gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Seniorin ließ die Tasche mit 20 Euro Bargeld, Handy, Schlüssel und persönlichen Dokumenten im Einkaufswagen zurück. Als sie sich wieder ihrem Wagen zuwendete, war die Tasche weg und die Unbekannte lief zügig in Richtung Ausgang und fuhr mit einem Auto davon.

In einem Supermarkt an der Weintraubenstraße entwendeten unbekannte Täter einen Stoffbeutel mit rund 50 Euro Bargeld, Schlüsseln und Dokumenten, hieß es weiter. Eine 82-Jährige hatte den Beutel an ihren Einkaufswagen gehängt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie sein Fehlen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.

Von tik