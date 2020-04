Meißen

Diebe haben am Wochenende in Meißen Geld und Waren im Wert von rund 4500 Euro erbeutet. Das teilte die Polizei mit. Am Sonnabendmorgen stiegen Einbrecher in ein Tabak- und Spirituosengeschäft an der Elbstraße ein. Sie stahlen zwei Wechselgeldkassen und Tabakwaren im Gesamtwert von rund 1500 Euro. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Aus einem Friseursalon an der Leipziger Straße nahmen Langfinger Haarschneidemaschinen, Haartrockner, hochwertige Scheren und Kosmetika für rund 3000 Euro mit. Die nötigen Reparaturkosten am Geschäft belaufen sich auf etwa 2500 Euro, so die Beamten.

Von ttr