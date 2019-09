Weinböhla

Aus dem Zweiradgeschäft „Fahrradkette“ am Weinböhlaer Ehrlichtweg haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonnabend Fahrräder im Wert von 50 000 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Diebe zwischen Freitag 22 Uhr und 9.15 Uhr des Folgetages eine Schiebetür auf und stahlen aus dem Verkaufsraum elf hochwertige Bikes. Eins davon fanden die Beamten im Zuge der Tatortarbeit in einem Gebüsch und gaben es dem Eigentümer zurück.

Der durch den Einbruch entstandene Schaden liegt lauf Polizei bei etwa 2000 Euro.

Von ttr