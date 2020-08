Bad Gottleuba-Berggießhübel

Pfandsammeln der anderen Art: Diebe haben am vergangenen Wochenende Leergut aus einem Getränkehandel an der Straße Giesenstein in Bad Gottleuba-Berggießhübel gestohlen.

Die Täter entwendeten fast 70 Kästen im Gesamtwert von rund 250 Euro. Sachschaden entstand laut Polizei augenscheinlich nicht.

Von ffo