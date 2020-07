Heidenau

Diebesgut der besonderen Art: Langfinger haben in der Nacht zum Sonntag aus einem Garten an der Weststraße in Heidenau mehrere Gurken gestohlen.

Laut Polizei begaben sich die Täter auf das umzäunte Grundstück und schnitten die Wände von drei Foliengewächshäusern auf. Anschließend ernteten und stahlen die Diebe etwa 35 Gurken. Zudem entwendeten sie den Zugangsreißverschluss eines der Gewächshauszelte.

Angaben zum Wert des Diebesgutes liegen noch nicht vor, der Sachschaden beläuft sich auf rund 75 Euro.

Von ffo