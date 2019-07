Meißen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bislang Unbekannte gewaltsam in ein Hotel an der Ferdinandstraße in Meißen ein. Dabei ließen sie einen in der Wand verschraubten Tresor sowie das E-Bike eines Hotelgasts mitgehen. In dem Tresor befand sich neben Bargeld auch der Generalschlüssel für das Hotel.

In der Nacht darauf von Freitag auf Samstag hebelten Unbekannte zwischen 0 und 6 Uhr erneut die Tür einer Hotelgaststätte am Meißner Domplatz auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume, wurden aber augenscheinlich nicht fündig und verließen die Gaststätte wieder ohne Diebesgut.

Von DNN