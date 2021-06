Pirna

Ein Hubschrauber kreiste am Montag mehrere Stunden über Pirna. Die Besatzung suchte ab dem Nachmittag aus der Luft nach einer vermissten 26-Jährigen. Am Boden hielten mehrere Funkstreifen ebenfalls Ausschau nach der jungen Frau, die aus einer medizinischen Einrichtung verschwunden war.

Am späten Abend fand ein Streifenteam die 26-Jährige schließlich an der Bergstraße und brachte sie wieder in medizinische Betreuung.

Von fkä