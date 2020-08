Dach der Hafermühle in Dippoldiswalde eingestürzt

Dippoldiswalde

Am späten Sonntagnachmittag sind Teile der Hafermühle an der Bundesstraße 170 (B 170) in Dippoldiswalde eingestürzt.

Das Dach des maroden Gebäudes hatte nachgegeben und sackte daraufhin in sich zusammen. Um die Hafermühle zu sichern, rückten Feuerwehrleute und Polzisten aus. Während der Abbrucharbeiten war die B 170 zwischen Dippoldiswalde und Ulberndorf halbseitig gesperrt, die Polizei regelten den Verkehr.

Bereits vor rund fünf Jahren war die B 170 aufgrund der Hafermühle gesperrt. Der damalige Besitzer hatte begonnen, das Gebäude abzureißen und dabei wohl einen Fehler gemacht.

Damals war geplant, das Gebäude zu sprengen. Dies konnten die Verantwortlichen jedoch nicht umsetzen.

