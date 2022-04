Coswig

Einbrecher sind am Mittwochvormittag in ein Einfamilienhaus an der Auerstraße eingebrochen. Bereits am Wochenende war das Haus Ziel von Einbrechern.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter wahrscheinlich beim ersten Einbruch einen Schlüssel entwendet, mit dem sie am Mittwoch erneut in das Haus gelangten. Sie stahlen unter anderem technische Geräte, eine vollständige Übersicht der gestohlenen Gegenstände liegt jedoch derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

Von cs