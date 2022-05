Coswig

Am Mittwochmorgen kam es gegen 7.45 Uhr auf der Kötitzer Straße in Coswig zu einem Verkehrsunfall. Ein zehnjähriger Radfahrer fuhr hinter einem Auto unvermittelt über die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem entgegenkommenden Ford Transit Connect erfasst und durch den Zusammenstoß auf den Fußweg geschleudert. Der Zehnjährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Die Kötitzer Straße war wegen des Unfalls gesperrt.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zur Unfallursache. Hinweise werden von der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von halk